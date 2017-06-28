На Алтае произошло два землетрясения

27 июня, примерно в 12.49, в Алтайском крае зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,8. Очаг сотрясений располагался на глубине 10 км, в 64 км на восток от Заринска, неподалеку от Тогула.

28 июня, примерно в два часа ночи, землетрясение магнитудой 3,9 произошло в горном массиве Алтая. Очаг сотрясений располагался на глубине 10 км, в 48 км от Кош-Агача.