На Алтае разыскивают молодого мужчину с глазами-хамелеонами

В Рубцовске пропал 27-летний Денис Агарков. О мужчине ничего неизвестно с 19 октября.
Приметы пропавшего:
- рост 165-170 см,
- телосложение спортивное,
- волосы русые короткие,
- глаза хамелеон (голубые/зелёные).
Был одет:
- кепка с красными полосками,
- двухсторонняя спортивная куртка (чёрная/серая),
- серая футболка,
- серые джинсы,
- синие кроссовки с красными вставками.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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