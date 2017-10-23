На Алтае разыскивают молодого мужчину с глазами-хамелеонами

Сегодня, 09:26.
Происшествия

В Рубцовске пропал 27-летний Денис Агарков. О мужчине ничего неизвестно с 19 октября.

Карта. Поиск.
Карта. Поиск. Фото: СС0.

Приметы пропавшего: 

Пропал Агарков Д.
Пропал Агарков Д.
  • рост 165-170 см,
  • телосложение спортивное,
  • волосы русые короткие, 
  • глаза хамелеон (голубые/зелёные).

Был одет:

  • кепка с красными полосками,
  • двухсторонняя спортивная куртка (чёрная/серая),
  • серая футболка,
  • серые джинсы,
  • синие кроссовки с красными вставками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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