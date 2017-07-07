На Алтае снимали сериал для Первого канала

Съемки сериала "Дачники". Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай. Съемки сериала "Дачники". Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай. Съемки сериала "Дачники". Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай. Съемки сериала "Дачники". Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай. Съемки сериала "Дачники". Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай. Съемки сериала "Дачники". Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай. Съемки сериала "Дачники". Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай.

Съёмки некоторых серий "Дачников" на Алтае проходили на кордоне Байгазан и около водопада Корбу, сообщили в Алтайском заповеднике. На первой площадке основным местом съёмок стал дом семьи Мирославы и Вячеслава Сахневич — сотрудников заповедника.

По сюжету сериала главные герои бегут из города — в деревню Симоново под Тверью, в солнечную Анапу и к прозрачным озёрам Алтая, пытаются прожить лето ярко. Один из героев — таежный старец Михей, в прошлом он был ученым. На далекой заимке он встречает молодых гостей — журналистку из Москвы и телеоператора. В сериале старец Михей внимательно слушает истории гостей, показывает мистические красоты.

На сайте Первого канала сказано, что новый сериал также снимали со смартфонов, с пролетающего дрона и камеры GoPro, привязанной к корове.