На Алтае снимали сериал для Первого канала

Несколько эпизодов нового сериала Первого канала "Дачники" сняли на территории Алтайского биосферного заповедника. Первые серии выйдут 9 июля, в воскресенье.
Съёмки некоторых серий "Дачников" на Алтае проходили на кордоне Байгазан и около водопада Корбу, сообщили в Алтайском заповеднике. На первой площадке основным местом съёмок стал дом семьи Мирославы и Вячеслава Сахневич — сотрудников заповедника.
По сюжету сериала главные герои бегут из города — в деревню Симоново под Тверью, в солнечную Анапу и к прозрачным озёрам Алтая, пытаются прожить лето ярко. Один из героев — таежный старец Михей, в прошлом он был ученым. На далекой заимке он встречает молодых гостей — журналистку из Москвы и телеоператора. В сериале старец Михей внимательно слушает истории гостей, показывает мистические красоты.
На сайте Первого канала сказано, что новый сериал также снимали со смартфонов, с пролетающего дрона и камеры GoPro, привязанной к корове.
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