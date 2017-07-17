На Алтае "сотрудник" банка похитил у пенсионерки 30 тысяч рублей

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Сегодня, 10:01.
Происшествия

Полиция Горно-Алтайска разыскивает мошенника, который похитил 30 тысяч рублей с карты пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алатй.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта. Фото: открытые источники (CC0).

По предварительным данным, неизвестный мужчина не раз звонил 79-летней пенсионерке и под разными предлогами выпрашивал у нее данные банковской карты, номер счета и цифры, указанные на обратной стороне карты. Запутав пенсионерку неоднократными звонками и различными вопросами, злоумышленник узнал персональные данные, которые позволили ему подключить услугу Сбербанк Онлайн к своему номеру телефона. После чего он похитил все деньги, что были на счету у пенсионерки.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника.

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