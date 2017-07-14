На Алтае сотрудник Госинспекции предстанет перед судом за взятки в 1,3 млн рублей

Следствие установило, что мужчина с октября 2015 года по декабрь 2016 года "при осуществлении надзора за строительством и реконструкцией объектов электросетевого комплекса, административных зданий и жилого дома в городах и районах края" брал от застройщиков и представителей фирм взятки в суммах от 40 до 400 тысяч рублей. Деньги он брал как лично, так и через посредника – своего знакомого. За взятки мужчина проводил положительные итоговые проверки, которые давали разрешение на ввод объектов в эксплуатацию; взятки помогали фирмам избегать привлечения к административной ответственности за выявленные в ходе проверок нарушения.

Общая сумма взяток, по оценкам Следкома, составила 1 миллион 340 тысяч рублей.

В декабре 2016 года при получении очередной взятки обвиняемых задержали. Следствие доказало восемь фактов получения взятки госинспектором и шесть фактов получения денежных средств посредником. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд .