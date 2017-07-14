На Алтае сотрудник Госинспекции предстанет перед судом за взятки в 1,3 млн рублей

В Барнауле перед судом предстанет бывший сотрудник Государственной инспекции Алтайского края. Мужчину обвиняют в многочисленных взятках. В посредничестве во взяточничестве обвиняется его знакомый. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие установило, что мужчина с октября 2015 года по декабрь 2016 года "при осуществлении надзора за строительством и реконструкцией объектов электросетевого комплекса, административных зданий и жилого дома в городах и районах края" брал от застройщиков и представителей фирм взятки в суммах от 40 до 400 тысяч рублей. Деньги он брал как лично, так и через посредника – своего знакомого. За взятки мужчина проводил положительные итоговые проверки, которые давали разрешение на ввод объектов в эксплуатацию; взятки помогали фирмам избегать привлечения к административной ответственности за выявленные в ходе проверок нарушения.
Общая сумма взяток, по оценкам Следкома, составила 1 миллион 340 тысяч рублей.
В декабре 2016 года при получении очередной взятки обвиняемых задержали. Следствие доказало восемь фактов получения взятки госинспектором и шесть фактов получения денежных средств посредником. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд .
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.