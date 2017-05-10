В барнаульской поликлинике нашли многочисленные нарушения в сфере труда

Госинспекция труда в Алтайском крае провела плановую проверку в КГБУЗ "Городская поликлиника №14". Выяснилось, что водители медучреждения трудились без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований.
Работодатель не обеспечил выдачу работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами.
Работодателю выдали предписание об устранении выявленных нарушений. За допущенные нарушения главврача оштрафовали. По некоторым данным, сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.
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