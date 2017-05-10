В барнаульской поликлинике нашли многочисленные нарушения в сфере труда

Работодатель не обеспечил выдачу работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами.

Работодателю выдали предписание об устранении выявленных нарушений. За допущенные нарушения главврача оштрафовали. По некоторым данным, сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.