В барнаульской поликлинике появился рентген-аппарат, на котором некому работать

Как сообщает региональный минздрав, раньше в этой поликлинике не было подобного оборудования. Пациентам, которым нужно было сделать снимок зуба, приходилось ездить в другие медицинские организации. Теперь у них появится возможность сделать снимок на месте. В поликлинике надеются, что рентген-специалист появится здесь в ближайшее время.