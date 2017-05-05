В барнаульской поликлинике появился рентген-аппарат, на котором некому работать

В барнаульской поликлинике № 11 появился дентальный рентгеновский аппарат. В то же время вакансия рентгенлаборанта в медучреждении открыта. Поэтому пока идет только процедура получения разрешительной документации, снимки не делают.
Как сообщает региональный минздрав, раньше в этой поликлинике не было подобного оборудования. Пациентам, которым нужно было сделать снимок зуба, приходилось ездить в другие медицинские организации. Теперь у них появится возможность сделать снимок на месте. В поликлинике надеются, что рентген-специалист появится здесь в ближайшее время.
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