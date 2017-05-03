Впервые в Алтайском крае пациенту сделали три уникальных операции подряд

Подробности рассказали в министерстве здравоохранения Алтайского края. Мужчина 63 лет был доставлен в краевую клиническую больницу по экстренным показаниям. Оперативное лечение провели в три этапа. Сначала, еще 3 марта, ему сделали операцию на брюшной аорте и артерии левой нижней конечности. Через неделю выполнили протезирование восходящего отдела и дуги аорты с протезированием шейных сосудов. Только 18 апреля был установлен стент в ствол левой коронарной артерии. Сейчас мужчина проходит восстановительное лечение.

По словам врачей, сегодня именно развитие экстренной службы по лечению острого расслоения аорты, плановой хирургии при патологии аорты и трансплантации сердца являются приоритетными направлениями кардиохирургического отделения краевой клинической больницы.

Справка

Расслоение аорты (расслаивающаяся аневризма аорты) — по большому счету, разрыв аорты (крупнейшей артерии), который приводит к тому, что кровь затекает между слоями стенок аорты и расслаивает их дальше. Если расслоение прорывает стенку аорты полностью (все три слоя), то происходит быстрая массивная кровопотеря и человек, в большинстве случаев, умирает.