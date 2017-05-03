Впервые в Алтайском крае пациенту сделали три уникальных операции подряд

Три операции подряд провели врачи Краевой клинической больницы, чтобы спасти жизнь пациенту с тотальным расслоением аорты. По статистике, в более чем 90% случаев этот диагноз приводит к смерти. Подобное этапное комбинированное оперативное лечение выполнено в регионе впервые.
Подробности рассказали в министерстве здравоохранения Алтайского края. Мужчина 63 лет был доставлен в краевую клиническую больницу по экстренным показаниям. Оперативное лечение провели в три этапа. Сначала, еще 3 марта, ему сделали операцию на брюшной аорте и артерии левой нижней конечности. Через неделю выполнили протезирование восходящего отдела и дуги аорты с протезированием шейных сосудов. Только 18 апреля был установлен стент в ствол левой коронарной артерии. Сейчас мужчина проходит восстановительное лечение.
По словам врачей, сегодня именно развитие экстренной службы по лечению острого расслоения аорты, плановой хирургии при патологии аорты и трансплантации сердца являются приоритетными направлениями кардиохирургического отделения краевой клинической больницы.
Справка
Расслоение аорты (расслаивающаяся аневризма аорты) — по большому счету, разрыв аорты (крупнейшей артерии), который приводит к тому, что кровь затекает между слоями стенок аорты и расслаивает их дальше. Если расслоение прорывает стенку аорты полностью (все три слоя), то происходит быстрая массивная кровопотеря и человек, в большинстве случаев, умирает.
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