За год в Барнауле прооперируют около тысячи онкобольных

Как рассказал главный врач онкодиспансера Александр Лазарев, сегодня жители региона чаще всего нуждаются в анатомической резекции легких, многокурсовой фотодинамической терапии, удалении рецидивных опухолей малого таза, операциях гинекологического профиля.

Практически всю высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) врачи оказывают населению за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, в том числе на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета.

В планах — оказание ВМП из-за новообразований в легких, молочных железах, желудке и пр. В 2017 году ее получат 903 пациента.