За год в Барнауле прооперируют около тысячи онкобольных

Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2017 году получат более 900 пациентов краевого онкологического диспансера "Надежда". Только за первый квартал здесь прооперировали 258 человек, сообщает региональный минздрав.
Как рассказал главный врач онкодиспансера Александр Лазарев, сегодня жители региона чаще всего нуждаются в анатомической резекции легких, многокурсовой фотодинамической терапии, удалении рецидивных опухолей малого таза, операциях гинекологического профиля.
Практически всю высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) врачи оказывают населению за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, в том числе на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета.
В планах — оказание ВМП из-за новообразований в легких, молочных железах, желудке и пр. В 2017 году ее получат 903 пациента.