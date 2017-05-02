Здоровье

За год в Барнауле прооперируют около тысячи онкобольных

150
Сегодня, 16:42.
Здоровье

Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2017 году получат более 900 пациентов краевого онкологического диспансера "Надежда". Только за первый квартал здесь прооперировали 258 человек, сообщает региональный минздрав.

Новый радиологический корпус онкодиспансера презентован в Барнауле.
Новый радиологический корпус онкодиспансера презентован в Барнауле. Фото : Олег Богданов.

Как рассказал главный врач онкодиспансера Александр Лазарев, сегодня жители региона чаще всего нуждаются в анатомической резекции легких, многокурсовой фотодинамической терапии, удалении рецидивных опухолей малого таза, операциях гинекологического профиля.

Практически всю высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) врачи оказывают населению за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, в том числе на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета.

В планах — оказание ВМП из-за новообразований в легких, молочных железах, желудке и пр. В 2017 году ее получат 903 пациента.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus