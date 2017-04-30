В алтайском кардиоцентре появился уникальный анализатор

Новый автоматический биохимический анализатор Indiko Plus производства фирмы "Thermo" (Финляндия) появился в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.
Как сообщает региональный минздрав, подобное оборудование в медучреждении было, но теперь пришло время заменить его более современным. Новый аппарат проводит полный анализ всего за 15 минут, независимо от количества образцов, помещенных в анализатор. То есть, какая бы ни была нагрузка на аппарат, задержка получения результата исключена.
В диспансере анализатор работает в круглосуточном режиме. Он используется для анализа по основным биохимическим показателям пациентов при поступлении, после операции и при проведении круглосуточного мониторирования.
Также в списке обновленного оборудования диспансера – анализатор иммунохемилюминесцентный Pathfast производства "Mitsubishi Chemikal Medience Corporation" (Япония). С его помощью врачи узнают о микроскопических повреждениях миокарда, которые невозможно увидеть на пленке ЭКГ. Это позволяет принять профилактические меры и предупредить развитие таких заболеваний как острый инфаркт миокарда.
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