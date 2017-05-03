В больнице Рубцовска появилось высокотехнологичное оборудование

Как сообщили в региональном минздраве, все оборудование уже ввели в эксплуатацию в клинико-диагностической лаборатории больницы. Для медучреждения аналитическая гематологическая система Medonic – Mseries стала третьей по счету. На ней с помощью метода цитометрии делают исследования на высоком аналитическом уровне.

Вторая "новинка" — аналитическая биохимическая аналитическая система Dirui TS-240. Она позволила не только ускорить время проведения исследований, но и повысить качество выполняемых биохимических исследований