Здоровье

В больнице Рубцовска появилось высокотехнологичное оборудование

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Сегодня, 16:00.
Здоровье

В Рубцовске, в городской больнице №3 установили новую технику: аналитическую гематологическую систему и автоматическую биохимическую аналитическую систему.

Медицина. Здоровье. Анализы.
Медицина. Здоровье. Анализы. Фото : СС0.

Как сообщили в региональном минздраве, все оборудование уже ввели в эксплуатацию в клинико-диагностической лаборатории больницы. Для медучреждения аналитическая гематологическая система Medonic – Mseries стала третьей по счету. На ней с помощью метода цитометрии делают исследования на высоком аналитическом уровне.

Вторая "новинка" — аналитическая биохимическая аналитическая система Dirui TS-240. Она позволила не только ускорить время проведения исследований, но и повысить качество выполняемых биохимических исследований

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