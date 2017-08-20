На Алтае ударила пьяного родственника ножом в грудь

В селе Ябоган Республики Алтай 28-летняя местная жительница ударила ножом в грудь пьяному родственнику, сообщает пресс-служба МВД по РА.
Как установила полиция, между женщиной и ее 38-летним пьяным родственником произошла ссора, в ходе которой сельчанка нанесла потерпевшему кухонным ножом удар в область грудной клетки. Очевидцы вызвали скорую. Мужчину госпитализировали в районную больницу. С места преступления полицейские изъяли нож со следами крови и другие вещественные доказательства.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов используемых в качестве оружия". Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
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