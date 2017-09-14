На Алтае установилась сухая осенняя погода

14 сентября синоптики прогнозируют в Алтайском крае: переменную облачность, днём без осадков.
Ветер юго-западный 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. Температура воздуха днём плюс 10 … 15°С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В Барнауле:
- переменная облачность, без осадков;
- ветер юго-западный 5-10м/с;
- температура воздуха днём плюс 12 … 14°С.
На всей территории края возможно возникновение лесных (ландшафтных) пожаров из-за грозовых разрядов.
В Республике Алтай:
- Переменная облачность;
- днём без осадков;
- ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с;
- температура воздуха днём плюс 13…18 °С, местами плюс 6…11°С.
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