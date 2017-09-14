На Алтае установилась сухая осенняя погода

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Жизнь

14 сентября синоптики прогнозируют в Алтайском крае: переменную облачность, днём без осадков.

Осень.
Осень. Фото: СС0.

Ветер юго-западный 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. Температура воздуха днём плюс 10 … 15°С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В Барнауле:

  • переменная облачность, без осадков;
  • ветер юго-западный 5-10м/с;
  • температура воздуха днём плюс 12 … 14°С.

На всей территории края возможно возникновение лесных (ландшафтных) пожаров из-за грозовых разрядов.

В Республике Алтай:

  • Переменная облачность;
  • днём без осадков;
  • ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с;
  • температура воздуха днём плюс 13…18 °С, местами плюс 6…11°С.
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