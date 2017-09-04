На Алтае водитель с пассажирками слетел в кювет на "головастике"

УАЗ в кювете. Фото: 04.мвд.рф. УАЗ в кювете. Фото: 04.мвд.рф. УАЗ в кювете. Фото: 04.мвд.рф.

Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, в результате происшествия водителя и двух его пассажирок с полученными травмами увезли в больницу.

У водителя взяли анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП возбудили административное расследование.