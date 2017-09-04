На Алтае водитель с пассажирками слетел в кювет на "головастике"

2 сентября 2017 года, около 17.27 часов, в Кош-Агачском районе 46-летний житель села Ортолык устроил ДТП с пострадавшими. Двигаясь со стороны села Беляши в направлении Кош-Агача на УАЗ-3303 ("Головастик"), он не справился с управлением и слетел в кювет.
УАЗ в кювете. Фото: 04.мвд.рф.
УАЗ в кювете. Фото: 04.мвд.рф.
УАЗ в кювете. Фото: 04.мвд.рф.
Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, в результате происшествия водителя и двух его пассажирок с полученными травмами увезли в больницу.
У водителя взяли анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП возбудили административное расследование.
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