На Алтае водитель трактора врезался в дерево и погиб

10 сентября в Шебалинском районе около 20.15 на 10 км автодороги "Актел — Камай" погиб водитель трактора. Мужчина не справился с управлением.
Как сообщает ГУ МВД по РА, 65-летний житель села Камай, управляя трактором МТЗ-82, съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи по пути в медицинское учреждение.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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