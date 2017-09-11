На Алтае водитель трактора врезался в дерево и погиб

Как сообщает ГУ МВД по РА, 65-летний житель села Камай, управляя трактором МТЗ-82, съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.