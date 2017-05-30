На Алтайский край надвигается мощный ураган

Как сообщил Алтайский ЦГМС в 17 часов, в крае "в ближайшие два часа 30 мая и в ночь на 31 мая ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, местами 29-34 м/с". Также ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град.

По шкале Бофорта, скорость ветра свыше 25 м/с оценивается как жесткий шторм, свыше 29 м/с — как ураган. Возможны серьезные разрушения.

В МЧС предупреждают, что высока вероятность ЧС и происшествий на всей территории края. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Бийском и Первомайском районах.

Накануне 29 мая по Москве пронесся сильнейший ураган. По последним данным, в Москве и Подмосковье погибли 16 человек, ранены около 140. Ветер срывал крыши, валил конструкции, деревья падали на автомобили.