Видео и фотофакты. В Москве прошел самый смертоносный ураган за последние десятилетия

29 мая в Москве прошел сильнейший ураган, в результате которого, по последним данным, погибли 11 человек, пострадали более 50. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Жертвой стихии стали один человек на Кировоградской улице, один — на площади Джавахарлала Неру, еще один — на Андреевской набережной. Кроме того, источник сообщил о двух погибших на улице Кедрова и еще одном в районе станции метро "Университет". Кроме того, еще два человека скончались после того, как на Андреевской набережной на них обрушилась беседка.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, после урагана за медицинской помощью обратились более 40 человек.
Количество погибших превысило число жертв предыдущего подобного стихийного бедствия в Москве в июне 1998 года, когда при ураганном ветре погибли девять и пострадали 165 человек, сообщает "Интерфакс".
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