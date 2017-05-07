Фотофакты. Последствия ураганного ветра в Барнауле

6 мая в Барнауле сильный ветер снес остановки и крыши, повалил деревья. О последствиях ураганного ветра сообщили подписчики паблика Barnaul22.
Барнаульцы сообщают о нескольких местах в городе, где упали деревья: на пересечении улицы Тимуровской и проспекта Космонавтов, на улице 1-й Западной и пересечении улиц Смирнова и Петра Сухова.
Порывы ветра снесли остановку общественного транспорта на Малахова 154 "а". На улице Шумакова ветер снес крышу у гаража. А у ТРЦ "Сити-Центр" отлетела конструкция со здания и повредила автомобиль.
ГИБДД Барнаула предупреждает водителей быть внимательными на дорогах в такую погоду и соблюдать ПДД. Напомним, в Алтайском крае на 6 и 7 мая объявлено штормовое предупреждение.
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