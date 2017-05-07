Фотофакты. Последствия ураганного ветра в Барнауле

Последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: Светлана Базыкина, Barnaul22. Последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: Анжелика Стольная, Barnaul22. Последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: Дмитрий Чуйко, Barnaul22. Последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: Дмитрий Чуйко, Barnaul22. Последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: Маргарита Лебедева, Barnaul22. Последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: Сашенька Бурцева, Barnaul22. Последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: Ян Ушаков, Barnaul22. Последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: Никита Паршков, Barnaul22. Последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: Сергей Суворов, Barnaul22. Последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: Карина Ковалева, Barnaul22.

Барнаульцы сообщают о нескольких местах в городе, где упали деревья: на пересечении улицы Тимуровской и проспекта Космонавтов, на улице 1-й Западной и пересечении улиц Смирнова и Петра Сухова.

Порывы ветра снесли остановку общественного транспорта на Малахова 154 "а". На улице Шумакова ветер снес крышу у гаража. А у ТРЦ "Сити-Центр" отлетела конструкция со здания и повредила автомобиль.

ГИБДД Барнаула предупреждает водителей быть внимательными на дорогах в такую погоду и соблюдать ПДД. Напомним, в Алтайском крае на 6 и 7 мая объявлено штормовое предупреждение.