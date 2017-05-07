В воскресенье на Алтае будет дождь и сильный ветер

Ночью на большей части территории Алтайского края пойдет дождь, местами гроза. Ночная температура +7...+12 С, в западных районах +1...+6 С. Днем в отдельных районах дождь, гроза. Воздух прогреется до +13...+18 С. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с местами порывы до 22-27 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле в воскресенье ночью дождь, возможна гроза, температура +7...+9 С. Днем преимущественно без осадков, +13...+15 С. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, днём 10-15 м/с.

В Республике Алтай ночью +8...+13 С, местами от 0 до +5 С. Умеренные, местами небольшие и сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с, в горах до 28 м/с. Днем там ожидается +15…+20 С, местами +10…+15 С. На значительной территории небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с, в горах до 28 м/с.

Барнаульская Госавтоинспекция просит водителей быть осторожными на дорогах. Наиболее неблагоприятная дорожная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Косихинском и Красногорском районах, А-322 в Алейском районе,на местных дорогах в Алтайском и Благовещенском районах.