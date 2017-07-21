На алтайском языке выпустили самую популярную песню в мире "Despacito"

Этак композиция от малоизвестного певца Луиса Фонси набрала популярность благодаря многим перепевкам. Сама же композиция была прослушана за полгода 4,7 миллиарда раз.

Трое музыкантов и девушка-солистка не просто переложили песню на алтайский язык, но добавили в нее национальный колорит — горловое пение и редкий музыкальный инструмент комуз. Кавер на "Despacito" музыканты выложили на свой канал на YouTube неделю назад. Видео стало дебютом квартета, в который входят уроженцы Горно-Алтайска Равиль Лиров, Айан Метреев, Айсура Майчикова и Шонкор Модоров.