На алтайском языке выпустили самую популярную песню в мире "Despacito"

Четверо музыкантов из Горного Алтая перепели на алтайском языке самую прослушиваемую песню в мире "Despacito". Их ролик на YouTube посмотрели уже почти 30 тысяч человек.
Этак композиция от малоизвестного певца Луиса Фонси набрала популярность благодаря многим перепевкам. Сама же композиция была прослушана за полгода 4,7 миллиарда раз.
Трое музыкантов и девушка-солистка не просто переложили песню на алтайский язык, но добавили в нее национальный колорит — горловое пение и редкий музыкальный инструмент комуз. Кавер на "Despacito" музыканты выложили на свой канал на YouTube неделю назад. Видео стало дебютом квартета, в который входят уроженцы Горно-Алтайска Равиль Лиров, Айан Метреев, Айсура Майчикова и Шонкор Модоров.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.