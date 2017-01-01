"На донышке": кто такая Диана Шурыгина и почему её все обсуждают?

Что случилось?

1 апреля 2016 года 16-летняя Диана Шурыгина обратилась в полицию, обвинив 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. По словам девушки, это произошло на дне рождения друга Сергея, куда Диану пригласила подруга. До этого молодые люди никогда не виделись. Диана не отрицает, что была слегка пьяна, но утверждает, что Сергей применил к ней физическую силу. Суд счел, что Сергей знал о возрасте Шурыгиной, и понимал, что она не хочет вступать с ним в интимную связь. В декабре 2016-го Семенова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по двум статьям УК РФ— 131-й ("Изнасилование") и 132-й ("Насильственные действия сексуального характера"). После апелляции срок сократили до 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима.

По словам адвоката потерпевшей, суды первой и второй инстанции установили вину Семенова по показаниям свидетелей, экспертизам и его явке с повинной.

Представители Семенова утверждают, что секс был по обоюдному согласию, а друзья Сергея говорят, что перед поездкой на день рождения Диана сказала, что ей 18 лет. А следы от побоев на теле девушки — результат конфликта с отцом, который забирал её с той злополучной вечеринки. Это подтверждают несколько свидетелей, среди которых Александр Рухлин, который находился в комнате с Дианой после ухода Семенова и, как утверждает сестра последнего, Екатерина Семенова, не видел следов побоев у девушки. Изначально Рухлин также проходил по делу как подозреваемый (по словам Шурыгиной, у них был половой акт после того, как Сергей покинул комнату), но уголовное преследование прекратили из-за отсутствия состава преступления. Сейчас он служит в армии.

Почему это обсуждают?

После вынесения приговора во "ВКонтакте" появились группы поддержки как Шурыгиной, так и Семенова. Друг Сергея создал петицию в поддержку осужденного. Её направят в суд общей юрисдикции, Владимиру Путину, уполномоченному президента и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Петицию уже подписали более 250 тыс. человек.

Чтобы помочь Сергею Семенову, его семья обратилась в программу "Пусть говорят". Диана с отцом участвовали в съемках, несмотря на то что практически все зрители были настроены против них.

После выхода в эфир первого выпуска, в сети появилось много фейковых страниц Шурыгиной во "ВКонтакте" и мемов с ее фотографиями и фразами из передачи: "чуть-чуть" и "на донышке" (так Диана описывала степень своего опьянения в тот день). Диану высмеивают из-за употребления алкоголя, сомневаются, что она стала жертвой изнасилования, или прямо обвиняют в случившемся.

20 февраля на Первом канале вышло продолжение истории Дианы Шурыгиной — "В разгар вечеринки. Продолжение". На этот раз в эфире показали интервью Сергея Семенова из колонии (он полностью отрицает вину), а Диану поддерживала мама (после первого выпуска передачи на нее напали у дома, и теперь семья постоянно переезжает). Диана сменила прическу и снова стала мемом. Семья девушки рассказала о травле в соцсетях и жизни.

Третью часть передачи показали 21 февраля. На ней Шурыгина заявила, что простила своего обидчика и посоветовала девушкам не доверять знакомым и не пить.