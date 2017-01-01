На дороге Алтайского края в снегу застряло пять автомобилей

Официальный сайт МЧС Алтайского края пишет, что люди, которые застряли на заснеженной межпоселковой дороге, смогли сообщить о себе спецслужбам. Пробираться к ним пришлось на мощных тракторах. Всего на дороге застряло пять автомобилей, в которых находилось девять человек. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз обращается к жителям и гостям края: не выезжайте за пределы населенных пунктов, не создавайте дополнительные трудности для работы снегоочистительной техники, прислушивайтесь к рекомендациям специалистов. Ведь характер погоды остается сложным!