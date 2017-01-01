На дороге Алтайского края в снегу застряло пять автомобилей

Служба МЧС удалось спасти людей из машин, которые застряли в снежных заносах трассы Краснощековского района.
Официальный сайт МЧС Алтайского края пишет, что люди, которые застряли на заснеженной межпоселковой дороге, смогли сообщить о себе спецслужбам. Пробираться к ним пришлось на мощных тракторах. Всего на дороге застряло пять автомобилей, в которых находилось девять человек. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз обращается к жителям и гостям края: не выезжайте за пределы населенных пунктов, не создавайте дополнительные трудности для работы снегоочистительной техники, прислушивайтесь к рекомендациям специалистов. Ведь характер погоды остается сложным!
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.