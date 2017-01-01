На дороге Алтайского края в снегу застряло пять автомобилей

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Сегодня, 15:33.
Происшествия

Служба МЧС удалось спасти людей из машин, которые застряли в снежных заносах трассы Краснощековского района.

На трассе застряло пять автомобилей.
На трассе застряло пять автомобилей. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Официальный сайт МЧС Алтайского края пишет, что люди, которые застряли на заснеженной межпоселковой дороге, смогли сообщить о себе спецслужбам. Пробираться к ним пришлось на мощных тракторах. Всего на дороге застряло пять автомобилей, в которых находилось девять человек. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз  обращается к жителям и гостям края: не выезжайте за пределы населенных пунктов, не создавайте дополнительные трудности для работы снегоочистительной техники, прислушивайтесь к рекомендациям специалистов. Ведь характер погоды остается сложным!

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