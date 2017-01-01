Алтайский край засыпает снегом. Снимки из соцсетей

В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22. В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.

В некоторых местах сугробы намело до окон домов и даже выше. Людям приходится откапывать свои автомобили, ворота, пробивать тоннели в сугробах.

Между тем штормовое предупреждение все еще сохраняется, пишет ЦГМС Алтайского края. А Авлтайавтодор приводит список закрытых трасс регионального значения. Кроме того, затор под Бийском еще не впускает и не выпускает людей из города.

Список перекрытых трасс

"Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр. Новосибирской обл. (км 0+000 - км 80+000) с 16-00 ч на участке от г. Змеиногорска до г. Рубцовска;

"Алейск - Петропавловское – Смоленское" (км 0+000 - км 116+000) с 17-00 ч на участках в Алейском и Усть-Пристанском районах;

"Рубцовск — Угловское - Михайловское" (7+000 - км 46+000) с 17-00 ч на участке Рубцовского района;

"Алейск - Чарышское" (км 25+000 - км 172+700) с 18-00 ч на участках в Усть-Калманском и Чарышском районах;

"Шипуново - Краснощеково - Курья" (км 0+000 – км 146+757) с 19-00 ч, на всем протяжении дороги;

"Алейск - Родино - Кулунда - граница республики Казахстан" (0+000 – км 50+000) с 21-00ч на участке в Алейском районе;

"Поспелиха - Новичиха-Волчиха" ( км 0+000 – км 38+000) с 21-30 ч на участке от федеральной дороги А-322 "Барнаул-Рубцовск-гр. с Республикой Казахстан" до с Новичиха;

"Подьезд к с. Быстрый Исток" (км 0+000 – км 19+000) с 22-30 ч в Быстроистокском районе;

"Поспелиха - Курья -Третьяково гр. Республики Казахстан" (км 0+000 – км 169+000) с 22-30 а-322 - Горняк - Староалейское с 11-00.