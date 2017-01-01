Алтайский край засыпает снегом. Снимки из соцсетей

Снег и порывы ветра почти на всей территории Алтайского края изменили ландшафты населенных пунктов. В некоторых случаях до неузнаваемости. В паблике "Барнаул 22" и "Типичный Бийск" в ВК жители делятся снимками.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В крае намело огромные сугробы. Фото: vk.com/biysk_all и vk.com/barneos22.
В некоторых местах сугробы намело до окон домов и даже выше. Людям приходится откапывать свои автомобили, ворота, пробивать тоннели в сугробах.
Между тем штормовое предупреждение все еще сохраняется, пишет ЦГМС Алтайского края. А Авлтайавтодор приводит список закрытых трасс регионального значения. Кроме того, затор под Бийском еще не впускает и не выпускает людей из города.
Список перекрытых трасс
- "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр. Новосибирской обл. (км 0+000 - км 80+000) с 16-00 ч на участке от г. Змеиногорска до г. Рубцовска;
- "Алейск - Петропавловское – Смоленское" (км 0+000 - км 116+000) с 17-00 ч на участках в Алейском и Усть-Пристанском районах;
- "Рубцовск — Угловское - Михайловское" (7+000 - км 46+000) с 17-00 ч на участке Рубцовского района;
- "Алейск - Чарышское" (км 25+000 - км 172+700) с 18-00 ч на участках в Усть-Калманском и Чарышском районах;
- "Шипуново - Краснощеково - Курья" (км 0+000 – км 146+757) с 19-00 ч, на всем протяжении дороги;
- "Алейск - Родино - Кулунда - граница республики Казахстан" (0+000 – км 50+000) с 21-00ч на участке в Алейском районе;
- "Поспелиха - Новичиха-Волчиха" ( км 0+000 – км 38+000) с 21-30 ч на участке от федеральной дороги А-322 "Барнаул-Рубцовск-гр. с Республикой Казахстан" до с Новичиха;
- "Подьезд к с. Быстрый Исток" (км 0+000 – км 19+000) с 22-30 ч в Быстроистокском районе;
- "Поспелиха - Курья -Третьяково гр. Республики Казахстан" (км 0+000 – км 169+000) с 22-30 а-322 - Горняк - Староалейское с 11-00.
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