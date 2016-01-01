Итоги года: коррупционный бум, драма Шубенкова и барнаульский туркластер

драма года

2016 год стал крайне непростым для барнаульского легкоатлета, чемпиона мира Сергея Шубенкова. Из-за дисквалификации сборной России по лёгкой атлетики с Олимпийских Игр в Рио история его семьи пошла по второму кругу. На Игры в Лос-Анджелесе в 1984 году не смогла поехать мама Сергея, ведущая легкоатлетка СССР в семиборье, 5-кратная чемпионка страны Наталья Шубенкова. Ее вместе с остальными спортсменами СССР оставили дома. "Сейчас получается нечто похожее — какие-то чиновники говорят, что ты должен остаться дома. Что я такого сделал, чтобы меня не пускали на международные соревнования, в том числе и в Рио? Ситуация крайне ненормальная, но я надеюсь на ее благополучное разрешение. Сейчас я очень зол. ИААФ приняла беспрецедентное решение. По сути меня наказали ни за что", — говорил Сергей.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила даже просьбу министра спорта РФ Виталия Мутко о допуске Шубенкова на Олимпиаду. Соревнования в беге с барьерами прошли без лидера сезона, претендента на "золото" и главного конкурента чернокожих спортсменов.

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Однако в целом год для Шубенкова завершился не так уж плохо. За пропуск Олимпиады он получил компенсацию в 4 млн рублей — столько же, сколько мог бы заработать, получив золотую медаль. А 3 декабря спортсмен провел в Барнауле турнир по лёгкой атлетике среди спортсменов Сибири, на который привёз свою "коллегу", олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву. Её приезд стал настоящим событием для юных спортсменов края, а внимание Сергея к спорту в родном Барнауле достойно уважения. "МЭ" надеется, что свою олимпийскую медаль наш знаменитый земляк ещё завоюет.

коррупционеры года

Уходящий год наверняка запомнится громкими делами о коррупции в Алтайском крае. Один за другим в органах власти стали вскрываться давно созревшие "нарывы".

Всё внимание жителей региона сейчас приковано к делу бывшего вице-губернатора Юрия Денисова и его подельницы-жены. Экс-руководителя краевого управления образования обвиняют в получении взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством. Его супругу Татьяну обвиняют в двух эпизодах посредничества во взяточничестве. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей. В общей сложности Денисов, как полагает следствие, незаконно получил более 2,5 млн рублей. Новый год он проведёт в СИЗО, а его супруга под домашним арестом.

Расследование ещё одного громкого дела краевой СУ СКР завершил в июле. Бывшего главу барнаульской администрации Игоря Савинцева обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на присвоение и растрату. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В суде дело начали рассматривать с августа. По мнению следствия, в 2009-2013 годах Савинцев присвоил себе и своим сыновьям Дмитрию и Максиму пять земельных участков.

Экс-мэр Рубцовска Владимир Ларионов получил два года лишения свободы условно за то, что он дал квартиру вне очереди своей подчинённой. От наказания за превышение должностных полномочий его освободили по амнистии.

В октябре за взяточничество осудили экс-начальника краевого управления ветеринарии Анатолия Высочина. Он получил 5,5 лет колонии. Бывший глава Поспелихинского района Пётр Шрейдер получил за взятку пять лет колонии строгого режима. По семь лет колонии за взятки получили экс-председатель комитета администрации Калманского района Алексей Бурдин и бывший глава администрации Зимарёвского сельсовета Владимир Хоружий. А дело действующего главы администрации Волчихинского района Евгения Агафонова ещё рассматривают, как и дело замглавы администрации Краснощёковского района Сергея Теплова.

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То ли ещё будет?

открытие года

Планы по появлению туристско-рекреационного кластера "Барнаул — горнозаводской город", казавшиеся когда-то несбыточной мечтой, начинают воплощаться в жизнь. В этом году в рамках данного проекта в Барнауле появилась новая лестница, ведущая в Нагорный парк, и мост на проспекте Ленина.

Лестница, ставшая причиной многих споров, несмотря ни на что стала мегапопулярным местом отдыха у горожан. Сейчас её давно завалило снегом, но барнаульцы по-прежнему часто там гуляют, фотографируются, делятся снимками в соцсетях и пишут в комментариях, что в это время года там ещё краше.

13 декабря в краевой столице открыли движение по мосту через Барнаулку на проспекте Ленина. За год здесь выполнили огромный объём работ. В изготовлении элементов оформления моста принимал участие Колыванский камнерезный завод. Стоимость реконструкции составила почти 210 млн рублей.

В далекоидущих планах в городе появится первая пешеходная улица (Мало-Тобольская), где будет организована продажа сувенирной продукции мастеров Алтайского края. Предполагается завершить комплексное благоустройство набережной Оби и территории Нагорного парка с установкой второй лестницы, соединяющей набережную и парк.

разочарование года

Первые дни работы электронных проездных билетов в Барнауле показали, что город оказался не готов к прогрессу. Давно ожидаемое нововведение вызвало у горожан немало негатива.

Основную массу нареканий вызвали многочасовые очереди за транспортными картами и сбои в работе системы. Киоскёры и сотрудники почты неверно зачисляли деньги на карты, устанавливали не те тарифы, что их просили, да и просто крайне медленно совершали все процедуры. Кондукторы в автобусах честно признавались, что не умеют пользоваться валидаторами, и незаконно просили, а иногда и требовали рассчитаться наличными. А обладателям тарифа "Электронный кошелёк" по-прежнему часто отказывают в возможности заплатить одной картой за двоих. Есть и плюсы: с картой не нужно иметь наличные, к тому же теперь видно, сколько поездок в день совершают горожане в разных видах транспорта, на какой остановке заходит больше всего пассажиров и так далее. Несмотря на все проблемы, "Центртранс" амбициозно заявляет, что транспортные карты в Барнауле будут многофункциональными: по ним разрешат рассчитываться за другие услуги. "МЭ" считает, прежде чем думать о нововведениях, неплохо было бы решить имеющиеся проблемы.

ажиотаж года

Ажиотаж на открытии первого барнаульского "Макдоналдса" 1 июля взбудоражил всю страну. Барнаульцев, выстроившихся в очереди задолго до открытия и ломящихся в двери ресторана, обсуждали все крупные федеральные СМИ. Многие горожане посчитали это настоящим позором для краевой столицы и признавались, что им стыдно за земляков.

Впрочем, причины этого ажиотажа были просты: успешный маркетинг сети и школьные каникулы. Для пришедших на открытие "Макдоналдс" устроил молодёжную праздничную программу с конкурсами и призами. Все дети и подростки округи, не уехавшие из города, пришли развлечься. Людей у входа собрали за два часа до анонсированного открытия ресторана, а потом задержали его ещё на полчаса. И поскольку заведение могло вместить только около 150 человек, заждавшихся людей пускали партиями. Так и получилась давка.

успехи года

В 2016 году в Алтайской крае поставили несколько рекордов по урожаю. Валовой сбор гречихи в этом году составил 478,9 тысяч тонн. Это самый высокий показатель за последние пять лет. При этом остальные регионы, которые ранее собирались увеличивать производство гречневой крупы, оказались в минусе.

Алтайские аграрии, вырастившие сахарную свёклу, тоже собрали рекордный урожай — более 1,1 млн тонн с 23 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила более 492 центнеров с гектара (в РФ средняя урожайность — 450 центнеров).

Третьей рекордной культурой в этом году стал подсолнечник — Алтайский край успел собрать почти 420 тысяч тонн, побив тем самым рекорд последних пяти лет. Но счастье оказалось омрачено неприятными обстоятельствами: основная для региона масличная культура в этом году действительно уродилась, но убрать её полностью так и не удалось. Часть подсолнечника оказалась похоронена под снегом. Да и для тех, кто умел его собрать, битва за урожай продолжается: влажные семечки ещё нужно умудриться сохранить в ожидании более выгодных цен.

прорыв года

Алтайский край стал 14-м регионом России, где начали проводить трансплантацию печени. Операцию впервые провели в Центре трансплантации при краевой клинической больнице заведующий отделением Центра трансплантации Евгений Григоров. Пересадка проходила в ночь на 15 июля и длилась 6 часов 50 минут.

Для нашего региона это событие стало настоящим прорывом. Всего в "листе ожидания" на трансплантацию печени в Алтайском крае стоят семь человек. Это люди, которые, по прогнозам врачей, без операции проживут только год.

скандал года

26 ноября в Интернете появилась петиция с требованием отставки ректора АлтГМУ Игоря Салдана. Среди подписавших петицию — студенты, преподаватели, выпускники АГМУ, практикующие врачи из разных регионов России и стран зарубежья. Их основные претензии сводятся к тому, что за два года его руководства в вузе происходит "развал учебной и научной деятельности", "идут постоянные увольнения преподавателей", а "из одного из общежитий выселили алтайских студентов, чтобы заселить туда представителей зарубежных стран". Необоснованной преподавателям и студентам кажется "безумная идея" объединения урологии, травматологии и офтальмологии в одну кафедру. В вину нынешнему ректору ставят и то, что он постоянно ездит в командировки, где проходят не совсем статусные медицинские мероприятия. На это тратятся внушительные суммы, а студентам задерживают стипендии.

Салдан на это в свою очередь ответил, что изменения, против которых протестуют, должны происходить, а конфликт уже исчерпан. Правда, далеко не все считают так же.

маршрут года

Не только на Шукшинский кинофестиваль стекались знаменитости с разных уголков света в Алтайский край в этом году. Кое-кто приезжал просто отдохнуть, а кое-кто — поработать.

26 августа в Белокурихе побывал президент России Владимир Путин. Он приземлился в аэропорту Горно-Алтайска, а оттуда на вертолёте добрался до города-курорта. Там он провёл заседание президиума Госсовета, посвящённое развитию санаторно-курортного туризма.

В июле министр сельского хозяйства Александр Ткачёв посетил "Всероссийский день поля" в Павловском районе.

2 октября на НТВ вышла гастрономическая программа Джона Уоррена "Поедем, поедим!", которую в начале сентября снимали в Алтайском крае. Зрителям показали самый большой в крае водопад на реке Шинок, Денисову пещеру, старообрядческую деревню, сбор облепихи, зоопарк, площадь Октября и зоопарк в Барнауле, а также научили готовить тыкву с кроликом и соусом из гречки и пельмени из крапивы.

Валдис Пельш приезжал на Алтай, чтобы снять документальный фильм, который вышел в эфир Первого канала в июле. Известный киноактёр Вилле Хаапасало снимал в крае фильм для финского телевидения. В сентябре к нам приезжал Гарик Сукачёв, чтобы снять фильм "Алтайская песня". Музыкант со съёмочной группой проехал по Чуйскому тракту на байках Harley-Davidson до Монголии.

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А ещё в Алтайский край приезжали биатлонист Александр Тихонов, актриса Светлана Светличная, актёр Андрей Мерзликин, шоумен Александр Ревва, писатель Михаил Тарковский, боксёр Александр Поветкин, ведущая Алла Михеева, дочь Роберта Рожденственского Екатерина и Дед Мороз из Великого Устюга.

поступок года

Алтайский рыбак Иван Драчёв спас лося, тонувшего в полынье. Мужчина рассказал об этом в своем блоге на сайте Алтайского рыболовного клуба. Случилось это в садоводстве "Калиновка" (за Бобровкой) у причала на Оби.

Молодой лось провалился посредине протоки на глубине 1,5-2 метра. Самостоятельно выбраться животное не могло. "Его уже трясло прилично. Лед по краю полыньи был около 4 см, стоять только в лыжах можно было. Народа кругом никого — вечер воскресенья", — рассказывал рыбак. Мужчина позвонил отцу, чтобы тот привёз якорную верёвку и топор. Решили вытаскивать волоком: накинули верёвку на шею животного так, чтоб она его сильно не душила. Лось удачно перевернулся на бок, и таким образом его вытащили. "Было забавно, когда я рядом присел, он мне морду на колено положил и сопел", — поделился впечатлениями Иван. В итоге лось "очухался" и ушёл в лес. За его спасение рыбака поблагодарили в Главприроды.