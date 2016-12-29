Юрию Денисову продлили арест

Бывший замгубернатора Алтайского края Юрий Денисов останется под стражей до 16 марта. Меру пресечения ему продлил Центральный районный суд Барнаула. Об этом представитель суда рассказал РИА Новости.
Источник в суде рассказал, что по существу дело Денисова еще не рассматривалось и заниматься этим будет Железнодорожный районный суд Барнаула.
Напомним, Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством. Его супругу Татьяну обвиняют в двух эпизодах посредничества во взяточничестве, в том числе в особо крупном размере. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей.
В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисов, как полагает следствие, получил более 2,5 млн рублей. 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей супругу Денисова задержали сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.
15 декабря Татьяну Денисову отпустили из следственного изолятора. Теперь она будет находиться под домашним арестом. Ее мужа до 4 января оставили в СИЗО.
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