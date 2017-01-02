В Бийске перекрыта федеральная трасса, по дорогам края движение частично открывают

Утром под Бийском столкнулись легковой автомобиль и служебный автобус, сообщили altapress.ru в управлении. ДТП произошло на 341 км федеральной автотрассы между Бийском и Шубенкой из-за плохой видимости на дороге и перемётов. Участок нужно очистить от снега и увезти поврежденные автомобили, чтобы восстановить движение транспорта. В паблике "Бийск" в ВК в 7.45 по местному времени написали, что видимость на трассе 0-15 метров. Автовладельцы, которые рискнули отправится в дорогу в это утро, встали в пробках.

Ряд дорог регионального значения также перекрыты. Сайт "Алтайавтодора" пишет, что восстановлено движение только по автодороге "Романово-Завьялово-Баево-Камень на Оби" с 06-30 часов 2 января. Ранее открыли движение на направлениях Крутиха-Панкрушиха. Жителей края просят не отправляться в дорогу без выяснения ситуации. Оперативную информацию можно узнать на сайте "Алтайавтодора".

Напомним, что из-за сильной метели и порывистого ветра 1 января в крае с 16.00 начали перекрывать трассы. Участки были закрыты для всех видов транспорта, сообщает ГИБДД Барнаула.