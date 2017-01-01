В Алтайском крае перекрывают трассы из-за непогоды

— С 16:00 временно закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге Змеиногорск-Рубцовск;

— Закрыты участки автодорог Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород до границы с республикой Казахстан; Шипуново-Краснощеково-Курья; Алейск-Чарышское с 25 по 173 км (от границы Усть-Калманского района до с. Чарышское);

— В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение транспорта от с. Батурово до Камня-на-Оби автодороги Барнаул-Камень-на-Оби, на участке от Алейска до с. Усть-Пристань по автодороге Алейск-Петропавловское-Смоленское;

— Перекрыт участок дороги Рубцовск-Угловское-Михайловское в границах Рубцовского района.

В связи с отсутствием видимости, вызванной неблагоприятными погодными условиями ГИБДД Барнаула просит автовладельцев не рисковать, отложить поездки до нормализации обстановки на дорогах.