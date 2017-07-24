Во время ЧМ по водным видам спорта переименовали синхронное плавание

Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA. "Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям", — заявил исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску, отвечая на вопрос о причинах изменения названия вида спорта. На уточняющий вопрос, было ли проведено специальное исследование на тему необходимости менять название синхронного плавания, четкого ответа не последовало.

Идею переименования синхронного плавания выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в целях продвижения этого вида спорта, пишет znak.com.

Олимпийская чемпионка 2012 года по синхронному плаванию Алла Шишкина считает, что изменение названия может привести к тому, что синхронность перестанет быть основным критерием оценки в этом виде спорта.

Алла Шишкина,

олимпийская чемпионка:

Не вижу смысла. На мой взгляд, это не поможет популяризации вида спорта. Все-таки основополагающее в синхронном плавании — это именно синхронность, а артистическое плавание, на мой взгляд, более расплывчатое название, и теперь вообще непонятно, что оценивать. То есть был субъективный вид спорта, а сейчас эта субъективность просто до передела названия. Думаю, что у нас останется прежнее название, а международное название будет artistic swimming. В русском переводе это будет все то же синхронное плавание.

Неясно также, как теперь будут называться синхронистки, отметила спортсменка в интервью "Российской газете". "Если синхронное плавание, то мы — синхронистки, а если артистическое — артистки, артистки-синхронистки, синхронные артистки? Какая-то какофония", — сказала она. Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Валентина Теплякова опасается, что "золотой" для нашей страны вид спорта с переименованием может быть постепенно выведен из олимпийской программы, пишет bfm.ru.

В российской команде смену названия также не одобрили. Главный тренер сборной Татьяна Покровская рассказала ТАСС, что негативно относится к переименованию.

Валентина Теплякова,

заслуженный тренер России по синхронному плаванию:

Не надо ломать историю. Все знают синхронное плавание, и все знают, что это спорт. А сейчас неизвестно, как посмотрят. Артистическое плавание, скажут: а это не спорт, и просто выбросят с Олимпийских игр. А что значит выбросить? Вы знаете, спорт, который не в Олимпийских играх, постепенно затухает. Я, например, опечалена. Не было никакой необходимости, чтобы делать такое переименование. Что значит популяризация? Кто заинтересован, кому нравится синхронное плавание, тот и сейчас ходит.

Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. До Олимпийских игр в Барселоне 1992 года программа соревнований по синхронному плаванию состояла из одиночного разряда (соло) и парного разряда. Сейчас на Играх медали разыгрываются в дуэтах и группах.