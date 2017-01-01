В Телецком озере нашли новые фрагменты разбившегося вертолета

В районе поисков разбившегося вертолета на Телецком озере нашли новые фрагменты воздушного судна, сообщает МЧС России по Республике Алтай.
Вдоль береговой линии осуществлялось обследование акватории на судне, принадлежащем Алтайскому государственному природному заповеднику. 18 февраля в 17.20 в районе мыса Челюш обнаружены 2 фрагмента кресла, которые были доставлены на кордон Кокши. Их передали следователям, которым предстоит определить, принадлежат ли найденные части рухнувшему 12 февраля вертолету.
Несколько дней назад, в районе поисков, спасатели нашли лопасть вертолета. Наземные поиски прекращены, сейчас сотрудники МЧС осматривают дно озера.
Проведено обследование дна озера с применением геофизического оборудования, работающего на принципе радиолокационного зондирования земных недр, на вертолете Robinson R-66. Полученные данные будут расшифрованы в течение двух дней.
Теплоход "Ярославец" в районе кордона "Кокши" проводит обследование дна озера с применением глубоководного телеуправляемого аппарата "ФАЛЬКОН", совместно работают 2 плавсредства от Центра ГИМС МЧС России по Республике Алтай и спасательного отряда.
Напомним, 12 февраля в Телецкое озеро упал вертолет R 66, на борту которого находилось пять человек. 13 февраля обнаружили тело одной из пассажирок. Впоследствии были найдены некоторые фрагменты, предположительно, упавшего в озеро вертолета.
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