В Телецком озере нашли новые фрагменты разбившегося вертолета

Вдоль береговой линии осуществлялось обследование акватории на судне, принадлежащем Алтайскому государственному природному заповеднику. 18 февраля в 17.20 в районе мыса Челюш обнаружены 2 фрагмента кресла, которые были доставлены на кордон Кокши. Их передали следователям, которым предстоит определить, принадлежат ли найденные части рухнувшему 12 февраля вертолету.

Несколько дней назад, в районе поисков, спасатели нашли лопасть вертолета. Наземные поиски прекращены, сейчас сотрудники МЧС осматривают дно озера.

Проведено обследование дна озера с применением геофизического оборудования, работающего на принципе радиолокационного зондирования земных недр, на вертолете Robinson R-66. Полученные данные будут расшифрованы в течение двух дней.

Теплоход "Ярославец" в районе кордона "Кокши" проводит обследование дна озера с применением глубоководного телеуправляемого аппарата "ФАЛЬКОН", совместно работают 2 плавсредства от Центра ГИМС МЧС России по Республике Алтай и спасательного отряда.

Напомним, 12 февраля в Телецкое озеро упал вертолет R 66, на борту которого находилось пять человек. 13 февраля обнаружили тело одной из пассажирок. Впоследствии были найдены некоторые фрагменты, предположительно, упавшего в озеро вертолета.