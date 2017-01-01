В Телецком озере нашли лопасть вертолёта

Вечером в результате аэровизуального наблюдения специалисты компании "Алтай Авиа" обнаружили лопасть вертолета на расстоянии 21 километр южнее от кордона Кокши возле противоположного берега от места нахождения обломков, которые были обнаружены днём. Чтобы извлечь предмет из воды, требуется задействовать плавательные средства. Сегодня погодные условия пока не позволяют проводить работы на воде.

15 февраля в районе поисков группа Алтайского поисково-спасательного отряда обследовала 2 километра береговой линии на юг от кордона Кокши, спасатели и инспекторы ГИМС осмотрели 7 километров в прибрежной зоне, волонтёры — 6 километров. После 15 часов с улучшением погоды, возобновлена работа с использованием глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон", поиски проводились до глубокой ночи, площадь обследованной территории составляет 150 тысяч кв. метров.

В 24 км южнее мыса Кокши экипаж вертолета R-66 обнаружил чехлы от лопастей и двигателя вертолета, а так же фрагменты кресла. Обнаруженные чехлы доставлены в аэропорт "Карасук". В район обнаружения чехлов вылетел Eurocopter для обнаружения каких либо других частей вертолета. К месту обнаружения обломков к устью рек В. Камелик и Карасу выдвинулись три волонтера из поселка Беле Улаганского района.

На сегодня запланировано аэровизуальное наблюдение с привлечением двух вертолётов, еще два находятся в резерве. Сейчас в районе поисков шторм, погода нелетная. С улучшением погоды будет возобновлено использование "Фалькона" и работа водолазов.

Всего в поисках было задействовано от МЧС 141 человек и 27 единиц техники, непосредственно в поисково-спасательных работах участвовали 83 человек, 25 единиц техники, 4 вертолета, 5 плавсредств, в том числе от МЧС 55 человек и 17 единиц техники.