Начальником алтайской налоговой службы может стать варяг из Бурятии

По предварительным данным, сообщил Ариг Ус со ссылкой на источник в ФНС, Юрий Куриленко прекращает работу в Бурятии и уезжает на Алтай. Вероятнее всего речь идет об управлении именно в Алтайском крае, так как в Республике Алтай нового начальника назначили в конце 2016 года. В то время, как у Валерия Тарады истекает срок контракта, а предельный возраст пребывания на этой должности, пояснили в УФНС, составляет 60 лет.

Кроме того, в налоговом ведомстве принята ротация управленческих кадров в регионах раз в 5-7 лет. Юрия Куриленко, по данным офсайта налоговой, назначили руководителем бурятской УФНС в феврале 2012 года, он переехал в республику из Красноярского края, где работал в налоговой с 1996 года, в том числе с 2007 года — замруководителя.

В краевой УФНС сообщили, что пока официальных документов о кадровых изменениях в службу не поступало.

Бурятские СМИ в 2015-2016 годах не раз писали о жесткой политике бурятской налоговой в отношении бизнеса. "Инспекторы цепляются буквально к каждой мелочи, и каждое мало-мальское нарушение влечет за собой колоссальные штрафы", - писал сайт babr24.com.

По данным портала, это привело в массовому юридическому бегству предприятий из республики: они регистрировались в других регионах, продолжая фактически работать в Бурятии.

Вопрос ухода бизнеса из республики обсуждался и в программе радиостанции "Эхо Москвы". Здесь Юрий Куриленко сообщил, что миграция юрлиц-налогоплательщиков — тема не новая и характерная для многих регионов Сибири. Кроме того, он подчеркнул, что свою роль сыграли изменения налогового законодательства, которые не оставили лазеек для тех, кто работал по НДС или искусственно дробил бизнес. Также он не исключил и субъективные факторы, когда тему миграции начинают нагнетать определенные бизнесмены.