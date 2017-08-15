Наглый алтайский угонщик отобрал автомобиль у девушки из Новосибирска

В Бийске задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в совершении нескольких автоугонов. Мужчина завладел автомобилем знакомого, а затем отобрал машину у девушки из Новосибирска, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сначала мужчина угнал у своего знакомого бийчанина автомобиль KIA Sportage, покатался и бросил в пригороде Новосибирска, так как закончился бензин. Затем он присмотрел Volkswagen Polo, припаркованный на стоянке одного из медицинских учреждений Новосибирска. Недолго думая, мужчина выгнал находившуюся в салоне автомобиля девушку и сел за руль.
Подозреваемого объявили в розыск. Ориентировку с его приметами передали всем наружным постам полиции. Бийским полицейским удалось частично отследить траекторию движения угнанных транспортных средств. Благодаря слаженным действия полиции двух регионов злоумышленника поймали.
Задержанный во всем признался и указал район, где он бросил автомобиль, принадлежащий бийчанину. Автомобиль, угнанный в Новосибирске, изъят. Расследование продолжается.
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