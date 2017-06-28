Насколько с 1 июля увеличатся тарифы на свет, воду, тепло и газ в Алтайском крае

С 1 июля 2017 года тарифы на коммунальные услуги традиционно увеличатся. В среднем рост платежа в Алтайском крае не должен превысить 5,2%. Но, к сожалению, есть исключения: в этом году труднее всего придется жителям Рубцовска, где тепло, вода и водоотведение подорожает намного больше, чем в других городах. Итак, сколько будут стоить тепло, вода, электроэнергия и сжиженный газ в Алтайском крае с 1 июля?
Электроэнергия
Горожане с электроплитами
Рост с 2,90 до 3,05 рублей за киловатт-час, или на 5,17%
Горожане с газовыми плитами
С 3,70 до 3,81 рублей за киловатт-час, или на 2,97%
Сельское население
С 2,90 до 2,99 рублей за киловатт-час, или 3,1%
Сжиженный газ
Цены на сжиженный газ увеличатся:
- в баллонах без доставки на 3,9%: с 29,43 до 30,58 рублей за килограмм;
- в баллонах с доставкой на 1,9%: с 37,91 до 38,62 рублей за килограмм;
- из групповых резервуарных установок на 3,9%: с 28,01 до 29,10 рублей за килограмм и с 66,10 до 68,68 рублей за куб.
Тепло
Барнаул
"Барнаульская генерация" (ТЭЦ): рост с 1639,40 до 1691,03 рублей за гигакалорию, или на 3,1%
МУП "Энергетик": с 2883,18 до 2971,84 рублей за гигакалорию, или на 3,07%
Бийск
АО "Бийскэнерго": с 1383,92 до 1455,88 рублей за гигакалорию, или на 5,1%.
Рубцовск
"Рубцовский теплоэнергетический комплекс": с 1546,74 до 1933,43 рублей за гигакалорию, или на 25%.
Горячая вода
Барнаул
"Барнаульской генерации": рост с 128,88 до 132,69 рублей за кубометр, или на 2,96%
МУП "Энергетик" (закрытая система): с 209,72 до 217 рублей за кубометр, или на 3,47%.
МУП "Энергетик" (открытая система): с 209,72 до 215,94 рублей за кубометр, или на 3%
Бийск
АО "Бийскэнерго": рост с 94,10 до 98,27 рублей за кубометр, или на 4,4%.
Рубцовск
"Рубцовский теплоэнергетический комплекс": с 110,87 до 137,16 рублей за куб, или на 23,71%.
Холодная вода
Барнаул
"Барнаульский водоканал": с 22,31 до 22,77 рублей за кубометр, или на 2,06%
Бийск
МУП "Водоканал": с 18,43 до 19,10 рублей за кубометр, или на 3,63%
Рубцовск
МУП "Рубцовский водоканал": с 15,55 до 18,02 рублей за кубометр, или на 15,9%
Водоотведение
Барнаул
Барнаульский водоканал": с 19,13 до 20,06 рублей за кубометр, или&на 4,86%
Бийск
МУП "Водоканал": с 19,07 до 19,67 рублей за кубометр, или на 3,1%.
Рубцовск
МУП "Рубцовский водоканал": с 19,16 до 22,43 рублей за кубометр, или на 17%.
Информация подготовлена на основе опубликованный управлением Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов обобщенной таблицы. В ней можно узнать, как изменятся тарифы на всех территориях края.
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