Насколько с 1 июля увеличатся тарифы на свет, воду, тепло и газ в Алтайском крае

Электроэнергия

Горожане с электроплитами

Рост с 2,90 до 3,05 рублей за киловатт-час, или на 5,17%

Горожане с газовыми плитами

С 3,70 до 3,81 рублей за киловатт-час, или на 2,97%

Сельское население

С 2,90 до 2,99 рублей за киловатт-час, или 3,1%

Сжиженный газ

Цены на сжиженный газ увеличатся:

в баллонах без доставки на 3,9%: с 29,43 до 30,58 рублей за килограмм;

в баллонах с доставкой на 1,9%: с 37,91 до 38,62 рублей за килограмм;

из групповых резервуарных установок на 3,9%: с 28,01 до 29,10 рублей за килограмм и с 66,10 до 68,68 рублей за куб.

Тепло

Барнаул

"Барнаульская генерация" (ТЭЦ): рост с 1639,40 до 1691,03 рублей за гигакалорию, или на 3,1%

МУП "Энергетик": с 2883,18 до 2971,84 рублей за гигакалорию, или на 3,07%

Бийск

АО "Бийскэнерго": с 1383,92 до 1455,88 рублей за гигакалорию, или на 5,1%.

Рубцовск

"Рубцовский теплоэнергетический комплекс": с 1546,74 до 1933,43 рублей за гигакалорию, или на 25%.

Горячая вода

Барнаул

"Барнаульской генерации": рост с 128,88 до 132,69 рублей за кубометр, или на 2,96%

МУП "Энергетик" (закрытая система): с 209,72 до 217 рублей за кубометр, или на 3,47%.

МУП "Энергетик" (открытая система): с 209,72 до 215,94 рублей за кубометр, или на 3%

Бийск

АО "Бийскэнерго": рост с 94,10 до 98,27 рублей за кубометр, или на 4,4%.

Рубцовск

"Рубцовский теплоэнергетический комплекс": с 110,87 до 137,16 рублей за куб, или на 23,71%.

Холодная вода

Барнаул

"Барнаульский водоканал": с 22,31 до 22,77 рублей за кубометр, или на 2,06%

Бийск

МУП "Водоканал": с 18,43 до 19,10 рублей за кубометр, или на 3,63%

Рубцовск

МУП "Рубцовский водоканал": с 15,55 до 18,02 рублей за кубометр, или на 15,9%

Водоотведение

Барнаул

Барнаульский водоканал": с 19,13 до 20,06 рублей за кубометр, или&на 4,86%

Бийск

МУП "Водоканал": с 19,07 до 19,67 рублей за кубометр, или на 3,1%.

Рубцовск

МУП "Рубцовский водоканал": с 19,16 до 22,43 рублей за кубометр, или на 17%.

Информация подготовлена на основе опубликованный управлением Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов обобщенной таблицы. В ней можно узнать, как изменятся тарифы на всех территориях края.