Навальный и Стрелков дебатировали о коррупции, Донбассе и отношениях с Западом

На эти дебаты Стрелков от лица русских националистов вызвал Навального в прямом эфире "Рой ТВ" две недели назад. Последний принял вызов.

По данным пресс-секретаря ФБК Навального Киры Ярмыш, дебаты на разных ресурсах посмотрели около 80 000 человек. Опрос "Дождя" показал, что примерно три четверти зрителей сочли более убедительным Навального, пишут "Ведомости".

По словам Навального, для борьбы с коррупцией кроме желания нужны политическая конкуренция и честные выборы, независимые суды, свободные СМИ. Также он говорит, что примет закон о незаконном обогащении чиновников, введет институт независимых прокуроров, отменит "безумное госрегулирование" и реформирует систему госзаказа.

Стрелков заявил, что если Навальный придет к власти, то он продолжит линию, которую вел Борис Ельцин и ведет Владимир Путин.

Стрелков сообщил на дебатах, что организовал вторжение на восток Украины в 2014 г. на деньги, поступившие из Крыма: "Я могу сказать, что оружие я взял в Крыму, там же взял и очень небольшие деньги - весьма небольшие. А на остальные вопросы я, как офицер, не могу и не буду отвечать".

Навальный в ходе дебатов поддержал западные санкции против окружения Путина: "Как гражданин России я выступаю против секторальных санкций, но более эффективными я считаю санкции против путинского окружения, которое, собственно говоря, не граждане России даже. Против них нужно вводить санкции - конечно, это в интересах граждан России".

Стрелков сказал, что он не знает, как "Россия должна бороться вместе с Западом с исламским терроризмом, когда НАТО вводит войсковой контингент в Прибалтику и усиливает группировку вокруг России". "Ополчение "Боинг" не сбивало, поскольку не было для этого средств", однако подробнее на эту тему он говорить не может, сказал Стрелков.