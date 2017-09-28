Навравшего о преступлении жителя Алтайского края хотят посадить на два года

В Рубцовске к сотрудникам транспортной полиции обратился за помощью 34-летний житель Бурлинского района. Мужчина рассказал, что во время поездки на поезде "Новосибирск-Кулунда" у него из дорожной сумки украли личные документы.
Среди пропавших документов, по словам потерпевшего, были паспорт и удостоверении рабочей специальности.
Полиция проверили, ехал ли этот человек в указанном поезде в названную дату, ведь билеты на поезда продаются по паспорту. Оказалось, что ни в тот день, ни в какое-либо другое время этот мужчина не значился в числе пассажиров поезда "Новосибирск-Кулунда".
Теперь из потерпевшего бурдинец стал подозреваемым. Когда его уличили в обмане, сельчанин признался, что документы потерял по невнимательности, а историю с кражей придумал, чтобы не платить штраф.
Теперь по статье о заведомо ложном доносе о совершении преступления его могут посадить на срок до двух лет.
О том, как получить документы с помощью портала Госуслуг см. наш специальный проект.
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