Названы причины крушения военного Ту-154 в Сочи

Самолет выполнял плановый полет из Адлера, сообщают в Министерстве обороны РФ. Отметка с радиолокационных радаров Ту-154 пропала после взлета. Самолет упал в Черном море вблизи сочинского побережья во время маневра. Обломки воздушного судна обнаружены в радиусе от 2 до 12 миль от берега.

По уточненным данным на борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа. Помимо военнослужащих на борту находились представители СМИ и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России.

К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах. О ходе операции докладывают лично президенту Владимиру Путину.