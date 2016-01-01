Названы причины крушения военного Ту-154 в Сочи

Предварительными причинами падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи названы техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил источник в силовых структурах, пишут РИА "Новости".
Самолет выполнял плановый полет из Адлера, сообщают в Министерстве обороны РФ. Отметка с радиолокационных радаров Ту-154 пропала после взлета. Самолет упал в Черном море вблизи сочинского побережья во время маневра. Обломки воздушного судна обнаружены в радиусе от 2 до 12 миль от берега.
По уточненным данным на борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа. Помимо военнослужащих на борту находились представители СМИ и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России.
К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах. О ходе операции докладывают лично президенту Владимиру Путину.
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