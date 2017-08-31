Не уходи! Жители Алтая делятся в соцсетях снимками последнего дня лета

Лето было в этом году разное: жаркое и холодное, знойное и дождливое. И хорошо, что оно заканчивается таким красивым теплым и солнечным днём. Наш фотограф Анна Зайкова вышла в город, чтобы посмотреть, как проходит последний день лета в Барнауле.
А тем временем жители Алтая делятся снимками про 31 августа. Фото сопровождаются ностальгическими подписями о том, каким хорошим было лето и сожалениями о том, что это время года так быстро прошло.
Шумит, волнуется пшеница, По полю движется волна. Уже пшеница золотится Уже по пояс мне она. Колышет поле всё без края, Гуляет ветер верховой. Стою в восторге замирая, От красоты земли родной. Такое поле может снится От края к краю целиком. Когда волнуется пшеница Пройти вдоль поля босиком. Чтобы земля дала мне силы Такое поле обозреть. Чтобы она меня простила, Что я её не смог воспеть. – Прости, земля, ты всё терпела, Как ни калечили тебя! Но ты опять бралась за дело И выполняла всё любя. Я покорён красой могучей, Красой пшеницы золотой. Пусть есть края красивей, лучше, Но дорог мне мой край родной! . Валентин Бузыцков . . . . . #край #крайродной #алтай #природаалтая #алтайскийкрай #пшеница #фотовполе #фотосессиявполе #фотовпшенице #фото #фотосессия #я #яселфи #себя #фотограф #фотодевушек #малышка #обноженнаягрудь #голая #фотодевушки #girl #babyphotography #baby #nsk #more #barnaul #birthisbeautiful #msk #moscow #ny
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Не было печали, просто уходило лето... В этом году я как никогда почувствовала, что лето - это маленькая жизнь! Даже не верится, что я успела сдать госы, защитить и получить диплом, съездить в 3 путешествия, домой и еще при этом работать. Не сбавляем обороты и продолжаем такой темп. ☀️А как прошло ваше лето? Где были и что делали?☀️
Вчера детишки паспорта получили, и уже остался только Роверлайн Элион)))) Наобнималась с медвежонком, хоть он не особо этого хотел))) Родители неоднократные чемпионы! Кто хочет стать заботливым хозяином нашего малыша, пишите в Директ #немецкаяовчарка#собаки#щенок . . #Барнаул#Бийск#Новоалтайск#Новосибирск#Кемерово#Красноярск#Краснодар#Сочи#Ростов#Пенза#Липецк#Пермь#Самара#Оренбург#Астрахань#Питер#Москва#Екатеринбург
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