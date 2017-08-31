Не уходи! Жители Алтая делятся в соцсетях снимками последнего дня лета

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Туризм

Лето было в этом году разное: жаркое и холодное, знойное и дождливое. И хорошо, что оно заканчивается таким красивым теплым и солнечным днём. Наш фотограф Анна Зайкова вышла в город, чтобы посмотреть, как проходит последний день лета в Барнауле.

Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

А тем временем жители Алтая делятся снимками про 31 августа. Фото сопровождаются ностальгическими подписями о том, каким хорошим было лето и сожалениями о том, что это время года так быстро прошло.

Одуваны зацвели. #одуванчик #последнийденьлета #Барнаул

Публикация от AnastaSia (@anastasia_pisces)

Шумит, волнуется пшеница, По полю движется волна. Уже пшеница золотится Уже по пояс мне она. Колышет поле всё без края, Гуляет ветер верховой. Стою в восторге замирая, От красоты земли родной. Такое поле может снится От края к краю целиком. Когда волнуется пшеница Пройти вдоль поля босиком. Чтобы земля дала мне силы Такое поле обозреть. Чтобы она меня простила, Что я её не смог воспеть. – Прости, земля, ты всё терпела, Как ни калечили тебя! Но ты опять бралась за дело И выполняла всё любя. Я покорён красой могучей, Красой пшеницы золотой. Пусть есть края красивей, лучше, Но дорог мне мой край родной! . Валентин Бузыцков . . . . . #край #крайродной #алтай #природаалтая #алтайскийкрай #пшеница #фотовполе #фотосессиявполе #фотовпшенице #фото #фотосессия #я #яселфи #себя #фотограф #фотодевушек #малышка #обноженнаягрудь #голая #фотодевушки #girl #babyphotography #baby #nsk #more #barnaul #birthisbeautiful #msk #moscow #ny

Публикация от 🔥Polina Y🔥Мама 2 деток (@polichka_o)

Доброе утро! 🌞❤️#жаркийавгуст #лето #алтай

Публикация от Irina Slepneva (@ira_slepneva)

#алтай #белуха

Публикация от Сергей (@yogin1)

Доброго алтайского! #алтай #россия

Публикация от Aleksandra Shishkina (@lyaksandra_vrn)

#Катунь. #Алтай. #Отпуск. #Походы. #ЯркаяЖизнь. #НеобыкновенноеЛето

Публикация от Alexsandr Barannik (@alexsandrbarannik)

Вчера детишки паспорта получили, и уже остался только Роверлайн Элион)))) Наобнималась с медвежонком, хоть он не особо этого хотел))) Родители неоднократные чемпионы! Кто хочет стать заботливым хозяином нашего малыша, пишите в Директ #немецкаяовчарка#собаки#щенок . . #Барнаул#Бийск#Новоалтайск#Новосибирск#Кемерово#Красноярск#Краснодар#Сочи#Ростов#Пенза#Липецк#Пермь#Самара#Оренбург#Астрахань#Питер#Москва#Екатеринбург

Публикация от Maria Gomlyakova / Bat_Manya (@bat_manya)

#цветы #рябинка #скороосень #покаещелето #люблюлето

Публикация от Татьяна Красавина (@ya_krasavina)

#теплыекоты

Публикация от Ростовцева Ирина (@i_rostovtseva_barn)

Можно всё :) #алтай #алтай2017

Публикация от Victoria (@vikilyandia)

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