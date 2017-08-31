Не уходи! Жители Алтая делятся в соцсетях снимками последнего дня лета

Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

А тем временем жители Алтая делятся снимками про 31 августа. Фото сопровождаются ностальгическими подписями о том, каким хорошим было лето и сожалениями о том, что это время года так быстро прошло.