Непривычное Яровое: "алтайская Ибица" в начале туристического сезона на снимках из соцсетей

В разгар сезона пляжи озера Ярового забиты отдыхающими. На причалах ест, пьет, развлекается публика. Толпы туристов фланируют по променаду. Ночью курорт гудит от дискотек. А сейчас, в начале лета, "алтайскую Ибицу" не узнать. Здесь тихо, редкие туристы постят в Instagram непривычно пустынные пляжи.