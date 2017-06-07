Непривычное Яровое: "алтайская Ибица" в начале туристического сезона на снимках из соцсетей

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Сегодня, 06:50.
Туризм

В разгар сезона пляжи озера Ярового забиты отдыхающими. На причалах ест, пьет, развлекается публика. Толпы туристов фланируют по променаду. Ночью курорт гудит от дискотек. А сейчас, в начале лета, "алтайскую Ибицу" не узнать. Здесь тихо, редкие туристы постят в Instagram непривычно пустынные пляжи.

Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/ekaterina_goppe/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/stanislavavav/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото из архива редакции.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/yarovoe_official/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/yarovoe_official/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: https://www.instagram.com/ozenchenko/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/yarovoe_official/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/_reniseb_/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/_reniseb_/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/irengienko/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/irengienko/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/daniel__osipov/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/temacha_/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: https://www.instagram.com/marinavohmina2000/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/a_gosman/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/frikadeli4ka/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/stanislavavav/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/natali_bel.far.niente/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/temacha_/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/lenalitvina/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/tonya_mik_1799/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/elena_geyko/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/irengienko/.
Непривычно тихое Яровое в начале сезона-2017. Фото: www.instagram.com/angel.lina04/.

Сравните эти снимки с прошлогодними, выложенными в соцсети в самый пик пляжного сезона на Яровом. Пока там не так людно, надо ехать!

#Причал22 найди, уже #купаемся ))) #яровое #озеро🌊 #лето # алтай

Публикация от Оля (@ola_grabovetskaia)

#яровое#гагарка#отдых#лето #красота

Публикация от Олеся олесюнчик (@nogtewoi_servis_olesia)

#красота #голуби #Причал22

Публикация от Катя Межевикина (@katemezhe)

#СезонОткрыт😎 #Озеро #Яровое #Лето2017 #💖

Публикация от Margarita Unzhakova💙📚🔝 (@m.unzhakova_)

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