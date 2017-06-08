Несколько тысяч пассажиров не могут улететь на отдых самолетами уроженца Алтая

Причиной веерных нарушений графика полетов в "ВИМ-Авиа" называют небывалый для конца мая наплыв пассажиров. Среди отмененных направлений: Москва—Сочи—Москва, Сочи—Уфа—Сочи, Сочи—Казань—Сочи, Сочи—Екатеринбург—Сочи, Симферополь—Казань—Симферополь, Симферополь—Екатеринбург—Симферополь, Москва—Бургас—Москва, Анталья—Белгород—Анталья, Анталья—Волгоград—Анталья, Москва—Анталья—Москва.

"Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт, — просят в авиакомпании, подчеркивая, что информацией о поездках россиян, купивших билеты на рейсы "ВИМ-Авиа", поездке владеет туроператор.

Представители авиакомпании также заявляют, что все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены, отмечает информагентство Nation News.

Задержки и отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" начались еще 29 мая.

Дело в том, что улететь самолетами этого авиаперевозчика не могут и пассажиры регулярных рейсов. Так, например, некоторые пассажиры Анадыря "застряли" на четыре дня. Губернатор Чукотки Роман Копин, обратился к руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой разобраться с ситуацией, о невыполнении "ВИМ-АВИА" регулярных рейсов.

7 июня в Ростуризме прошло заседание оперативного штаба, созданного для ликвидации проблем, возникших из-за сокращения чартерной программы "ВИМ-Авиа". По итогам туроператорам были даны рекомендации не продавать туры на базе перелетов рейсами авиакомпании больше, чем позволяют реальные провозные возможности авиаперевозчика. В ближайшее время должна быть выработана схема перевозок пассажиров отмененных рейсов.

Первоочередное внимание будет уделено отправке туристов на южные курорты России. Для обслуживания зарубежных рейсов на Турцию, Кипр, Болгарию рассматривается вариант корректировки полетной программы в направлении Китая.

Авиакомпании рекомендовали вовсе отменить чартерную программу. Сейчас на направлениях "ВИМ-Авиа" туроператоры в качестве альтернативных перевозчиков используют самолеты "Газпром авиа", "Саратовских авиалиний", Red Wings, "Ямал", NordStar, Royal Flight и Azur Air, пишет ura.ru.

Однако российские туроператоры могут столкнуться со сложностями при пересадке туристов с билетами "ВИМ-Авиа" на рейсы других авиакомпаний из-за недостатка свободных бортов, отмечает RNS.

Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов.

Справка

20 июля 2016 года в Федеральном агентстве воздушного транспорта состоялось совещание с участием руководства авиакомпании "ВИМ-Авиа" по урегулированию ситуации с массовыми задержками рейсов на внутренних и международных направлениях. Среднее время задержки одного рейса составляло около 16 часов, а максимально — 40 часов, в связи с чем 19 июля 2016 года поступило более 100 заявлений в транспортную прокуратуру. Для нормализации ситуации авиакомпания начала обновление и пополнение воздушного парка.

О владельце авиаперевозчика

100% акций авиаперевозчика принадлежат супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым.

В первой половине 1990-х г-н Мурсекаев вместе с земляком из Барнаула Сергеем Недорослевым занимался поставками ширпотреба и продуктов питания из Азии в счет долгов за российское оружие и авиатехнику. Одновременно их компания "Белуха" скупала акции оборонных и авиационных заводов — коллекция набралась внушительная. В 1997 году, правда, "Белуха" распалась; Недорослев на базе купленных предприятий создал группу "Каскол", а Мурсекаев занялся самостоятельным бизнесом.

Рашид Мурсекаев первым ввез в Россию крупную партию Boeing и объявил ценовую войну конкурентам, эксплуатирующим российские самолеты. Как результат — очень плотный график чартеров (каждый самолет летает по 10 часов в сутки) и скандалы, когда из-за срыва графика в аэропортах застревают целые туристические группы, писал Forbes в 2005 году.