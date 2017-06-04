Более 500 человек не могут улететь с Чукотки на "большую землю" в течение пяти дней

"Обстановка очень серьезная. В аэропортах Чукотки, более 400 пассажиров не могут вылететь на "большую землю". Это не только жители Анадыря, но и других населенных пунктов. И если в первом случае, анадырцы могут вернуться домой, то пассажиры, прибывшие из отдалённых сёл, вынуждены ночевать в окружном аэропорту", - заявил глава региона Роман Копин.

Такая же ситуация сложилась и в аэропорту Певека. Там также пассажиры не могут вылететь из-за невыполнения, компанией регулярных рейсов. Проблема с вылетом началась еще 29 мая.

На Чукотке начался отпускной сезон, и поток пассажиров только увеличится, говорится в сообщении правительства Чукотского автономного округа. Глава Чукотки не упомянул о том, в отпуск люди летят отдыхать за границу.

Отменены, помимо регулярных, 11 чартерных рейсов — до 12 июня в Турцию и Грецию, сообщается на сайте авиаперевозчика..

4 июня отменены 6 чартерных рейсов в Крым, Грецию, Турцию.

"Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о вашей поездке владеет ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении авиакомпании "ВИМ-АВИА".

В последнее время авиакомпания массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов.

Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы, пишут РИА Новости.