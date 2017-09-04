Независимый разработчик обнародовал новую функцию iPhone 8

В новом iPhone может появиться функция вызова Siri с помощью удержания кнопки блокировки. Об этом написал независимый разработчик Гильермо Рэмбо в своем Twitter.
Программист узнал о новой функции он после изучения кода прошивки HomePod, пишет Lenta.ru. Это нововведение может быть связано с тем, что в iPhone 8 будет отсутствовать кнопка Home, с помощью которой и вызывается Siri.
I did find a gesture to invoke Siri by holding the lock button.— Guilherme Rambo (@_inside) 2 сентября 2017 г.
Ранее известный программист-разработчик Стив Троутон-Смит (заявил, что в прошивке HomePod нет ни единого упоминания ультразвукового Touch ID под экраном. Ему на смену придет сканер лица Face ID.
Презентация новинок Apple состоится 12 сентября. Кроме iPhone 8, предположительно, представят два других смартфона: iPhone 7s и 7s Plus. Помимо этого, планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ про iOS 11.
Справка
Siri (англ. Speech Interpretation and Recognition Interface) — облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS компании Apple. Данное приложение использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Siri приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его предпочтения в течение долгого времени.
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