Ночью в Барнауле произошли две дорожные аварии

ДТП ул. Малахова. Фото: Виктор Нарзиев в vk.com/barneos22. ДТП ул. Малахова. Фото: Виктор Нарзиев в vk.com/barneos22. ДТП ул. Малахова. Фото: Виктор Нарзиев в vk.com/barneos22.

Около 2.30 произошло ДТП на шоссе Ленточный бор на мосту. Значительно пострадал седан Toyota.

Под утро еще одна авария случилась на трамвайных путях на улице Малахова. На рельсы выбросило розовую Honda Fit.