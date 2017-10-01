Ночью в Барнауле произошли две дорожные аварии

Два дорожно-транспортных происшествия случились в Барнауле в ночь с 30 сентября на 1 октября, сообщают подписчики группы Барнаул22.
ДТП ул. Малахова. Фото: Виктор Нарзиев в vk.com/barneos22.
ДТП ул. Малахова. Фото: Виктор Нарзиев в vk.com/barneos22.
ДТП ул. Малахова. Фото: Виктор Нарзиев в vk.com/barneos22.
Около 2.30 произошло ДТП на шоссе Ленточный бор на мосту. Значительно пострадал седан Toyota.
Под утро еще одна авария случилась на трамвайных путях на улице Малахова. На рельсы выбросило розовую Honda Fit.
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