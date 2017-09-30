В аварии на проспекте Космонавтов пострадало 6 человек

Как уже сообщал altapress.ru, вечером 29 сентября в Барнауле на проспекте Космонавтов столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и Lada Largus. Как уточнили в ГИБДД, в этой аварии пострадали шесть человек.
Приехавшая на место ДТП "скорая" оказала медпомощь 65-летнему водителю универсала и пятерым пассажирам автобуса – дедушке и трем бабушкам, а также 16-летней девочке.
Как сообщили в ГИБДД, виновником аварии стал водитель легковушки. Он не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу прямо в ПАЗ маршрута №25.
Также в Госавтоинспекции рассказали об еще одном дорожном инциденте, который произошел вечером 29 сентября. В 20:30 на ул. Попова, в районе дома 181 52-летний водитель Renault Logan сбил сразу двух мужчин: 1976 и 1992 годов рождения. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести. Обоих госпитализировали "Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи".
Напомним, вечером 29 сентября а дорогах Барнаула произошла целая серия аварий.
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