В аварии на проспекте Космонавтов пострадало 6 человек

Приехавшая на место ДТП "скорая" оказала медпомощь 65-летнему водителю универсала и пятерым пассажирам автобуса – дедушке и трем бабушкам, а также 16-летней девочке.

Как сообщили в ГИБДД, виновником аварии стал водитель легковушки. Он не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу прямо в ПАЗ маршрута №25.

Также в Госавтоинспекции рассказали об еще одном дорожном инциденте, который произошел вечером 29 сентября. В 20:30 на ул. Попова, в районе дома 181 52-летний водитель Renault Logan сбил сразу двух мужчин: 1976 и 1992 годов рождения. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести. Обоих госпитализировали "Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи".

Напомним, вечером 29 сентября а дорогах Барнаула произошла целая серия аварий.

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