Под Новосибирском едущая на вызов пожарная машина врезалась в пассажирскую "Газель"

Вечером 27 сентября под Новосибирском произошло ДТП с участием пожарного автомобиля и маршрутного такси.
Авария произошла на Бердском шоссе между Сеятелем и Нижней Ельцовкой. Пожарный грузовик ехал на вызов со включенной сиреной и проблесковыми маячками, но, видимо, водитель маршрутки вовремя этого не услышал. Никто не пострадал.
Дмитрий, очевидец аварии из сообщества АСТ-54:
Сирену было слышно даже с включённой музыкой! Пропустили средний и левый ряд, в правом летела маршрутка. Все целы, попутчики забрали пассажиров до Шлюза, в том числе и я двоих.
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