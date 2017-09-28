Под Новосибирском едущая на вызов пожарная машина врезалась в пассажирскую "Газель"

Авария произошла на Бердском шоссе между Сеятелем и Нижней Ельцовкой. Пожарный грузовик ехал на вызов со включенной сиреной и проблесковыми маячками, но, видимо, водитель маршрутки вовремя этого не услышал. Никто не пострадал.

Дмитрий, очевидец аварии из сообщества АСТ-54:

Сирену было слышно даже с включённой музыкой! Пропустили средний и левый ряд, в правом летела маршрутка. Все целы, попутчики забрали пассажиров до Шлюза, в том числе и я двоих.

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