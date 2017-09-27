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Страшная авария в Новосибирске: военный "Урал" подмял под себя маленький Peugeot

Сегодня, 19:56.
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27 сентября в Новосибирске произошла авария с участием тягача "Урал" и хэтчбека Peugeot. Французский автомобиль почти полностью затянуло под "Урал". По счастливой случайности никто не пострадал.

На улице Добролюбова на спуске к улице Большевистской у грузовика, который вез на прицепе автокран, отказали тормоза, пишет мобильное приложение "Автоспас Новосибирск". По данным "Автоспаса", водитель "Урала" пояснил, что после отказа тормозов он остановил грузовик коробкой передач. Но после, заявляет водитель, автомобиль сам завелся, начал движение и наехал на Peugeot, поднимавшийся навстречу грузовику.

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