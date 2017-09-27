Страшная авария в Новосибирске: военный "Урал" подмял под себя маленький Peugeot

27 сентября в Новосибирске произошла авария с участием тягача "Урал" и хэтчбека Peugeot. Французский автомобиль почти полностью затянуло под "Урал". По счастливой случайности никто не пострадал.

В Новосибирске военный тягач наехал на французский хэчбэк. 27 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске военный тягач наехал на французский хэчбэк. 27 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске военный тягач наехал на французский хэчбэк. 27 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске военный тягач наехал на французский хэчбэк. 27 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске военный тягач наехал на французский хэчбэк. 27 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске военный тягач наехал на французский хэчбэк. 27 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске военный тягач наехал на французский хэчбэк. 27 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске военный тягач наехал на французский хэчбэк. 27 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске военный тягач наехал на французский хэчбэк. 27 сентября 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске военный тягач наехал на французский хэчбэк. 27 сентября 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. На улице Добролюбова на спуске к улице Большевистской у грузовика, который вез на прицепе автокран, отказали тормоза, пишет мобильное приложение "Автоспас Новосибирск". По данным "Автоспаса", водитель "Урала" пояснил, что после отказа тормозов он остановил грузовик коробкой передач. Но после, заявляет водитель, автомобиль сам завелся, начал движение и наехал на Peugeot, поднимавшийся навстречу грузовику. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.