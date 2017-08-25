Автоновости

В Новосибирске врезались Nissan X-Trail и БТР ракетчиков

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Сегодня, 19:38.
Фоторепортажи

25 августа в новосибирском поселке Пашино произошло ДТП с участием БТРа из местной части РВСН и гражданским автомобилем Nissan X-Trail.

Водитель военной машины поворачивал налево и не заметил идущего сзади "японца". В результате аварии у легкового автомобиля разбилась фара и серьезные повреждения на левой стороне.

Как пишут очевидцы в сообществе АСТ-54 в Пашино год назад этот же самый БТР ракетчиков столкнулся с другим "Ниссаном".

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