В Новосибирске врезались Nissan X-Trail и БТР ракетчиков

В Новосибирске столкнулись БТР и Nissan. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске столкнулись БТР и Nissan. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске столкнулись БТР и Nissan. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске столкнулись БТР и Nissan. Фото : vk.com/incident_nsk.

Водитель военной машины поворачивал налево и не заметил идущего сзади "японца". В результате аварии у легкового автомобиля разбилась фара и серьезные повреждения на левой стороне.

Как пишут очевидцы в сообществе АСТ-54 в Пашино год назад этот же самый БТР ракетчиков столкнулся с другим "Ниссаном".

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