На Алтае два КамАЗа не поделили дорогу. Травмированы три человека

25 августа в Бийске произошло ДТП с участием двух грузовиков. КамАЗы столкнулись в 9.05 на улице Яминской, возле дома № 4, пишет "Инцидент Бийск".
По данным ГИБДД, 59-летний водитель одного из грузовиков, житель Республики Алтай, ехал по улице Яминской со стороны улицы Енисейской, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь автомобиль врезался в другой КамАЗ — канало-промывочную машину, которой управлял 40-летний местный житель.
В результате аварии травмированы три человека: оба водителя и пассажир первого КамАЗа. Всех их увезли в горбольницу, пассажира госпитализировали, а водителей отпустили домой.
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