На Алтае два КамАЗа не поделили дорогу. Травмированы три человека

В Бийске врезались два КамАЗа. 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске врезались два КамАЗа. 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске врезались два КамАЗа. 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске врезались два КамАЗа. 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске врезались два КамАЗа. 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске врезались два КамАЗа. 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске врезались два КамАЗа. 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске врезались два КамАЗа. 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.

По данным ГИБДД, 59-летний водитель одного из грузовиков, житель Республики Алтай, ехал по улице Яминской со стороны улицы Енисейской, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь автомобиль врезался в другой КамАЗ — канало-промывочную машину, которой управлял 40-летний местный житель.

В результате аварии травмированы три человека: оба водителя и пассажир первого КамАЗа. Всех их увезли в горбольницу, пассажира госпитализировали, а водителей отпустили домой.

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