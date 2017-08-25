На Алтае в жестком ДТП погиб водитель и пострадали дети

ДТП в Быстроистокском районе. Фото : 22.мвд.рф. ДТП в Быстроистокском районе. Фото : 22.мвд.рф. ДТП в Быстроистокском районе. Фото : 22.мвд.рф. ДТП в Быстроистокском районе. Фото : 22.мвд.рф. ДТП в Быстроистокском районе. Фото : 22.мвд.рф.

По данным краевого главка МВД, в 17.30 у Быстрого Истока столкнулись две иномарки. в ДТП на месте погиб мужчина 1965 года рождения — водитель Toyota. Пассажиры Mazda, девочка 2016 года рождения и мальчик 2010 года рождения и женщина 1987 года рождения, а также водитель с травмами госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

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