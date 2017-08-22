В Бийске Toyota перевернулась на крышу после аварии с Mitsubishi Outlander

22 августа в Бийске столкнулись седан Toyota, кроссовер Mitsubishi Outlander и еще один автомобиль. Из-за ДТП Toyota перевернулась в воздухе и упала на крышу, сообщает "Инцидент Бийск".
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
Авария произошла на перекресте улиц 8 Марта и Горно-Алтайской. На месте работают полицейские, спасатели и медики. По данным ГИБДД, три человека получили травмы.
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