В Бийске Toyota перевернулась на крышу после аварии с Mitsubishi Outlander

22 августа в Бийске столкнулись седан Toyota, кроссовер Mitsubishi Outlander и еще один автомобиль. Из-за ДТП Toyota перевернулась в воздухе и упала на крышу, сообщает "Инцидент Бийск".

В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске перевернулась попавшая в ДТП Toyota. 22 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. Авария произошла на перекресте улиц 8 Марта и Горно-Алтайской. На месте работают полицейские, спасатели и медики. По данным ГИБДД, три человека получили травмы. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.