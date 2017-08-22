В Барнауле иномарка разбилась в ДТП с КамАЗом

ДТП на Змеиногорском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Мария Мальцева vk.com/barneos22. ДТП на Змеиногорском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Роман Манахов vk.com/barneos22. ДТП на Змеиногорском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Алёна Похабова vk.com/barneos22. ДТП на Змеиногорском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Мария Мальцева vk.com/barneos22. ДТП на Змеиногорском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Ирина Лазаренко vk.com/barneos22.

Автомобили столкнулись возле остановки Кордон в сторону к поселку Южному. У иномарки от удара сильно повреждена передняя часть. Из-за ДТП были заблокированы три полосы дороги.

Пассажир Subaru — женщина 54 лет — получила травмы и доставлена в больницу.

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