В Барнауле иномарка разбилась в ДТП с КамАЗом

22 августа в Барнауле на Змеиногорском тракте произошло ДТП с участием легкового автомобиля Subaru и КамАЗа с прицепом, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
ДТП на Змеиногорском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Мария Мальцева vk.com/barneos22.
ДТП на Змеиногорском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Роман Манахов vk.com/barneos22.
ДТП на Змеиногорском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Алёна Похабова vk.com/barneos22.
ДТП на Змеиногорском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Мария Мальцева vk.com/barneos22.
ДТП на Змеиногорском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Ирина Лазаренко vk.com/barneos22.
Автомобили столкнулись возле остановки Кордон в сторону к поселку Южному. У иномарки от удара сильно повреждена передняя часть. Из-за ДТП были заблокированы три полосы дороги.
Пассажир Subaru — женщина 54 лет — получила травмы и доставлена в больницу.
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